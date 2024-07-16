Самедов объяснил, почему ему не понравился Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов объяснил «СЭ», почему ему не понравился чемпионат Европы-2024.

«Мне этот Евро не понравился по качеству футбола. Не знаю, может, я как-то не так воспринимал футбол, но не особо было. Вот прошлый Евро по игре показался ярче. Здесь, конечно, тоже были отдельные яркие матчи, но общее качество футбола на турнире мне не очень зашло», — сказал Самедов «СЭ».

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, победившая Англию в финале со счетом 2:1.

(Александр Абустин)