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Король Испании Филипп VI поздравил сборную с победой на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Король Испании Филипп VI пожимает руку Родри.
Фото AFP

Король Испании Филипп VI обратился к представителям сборной после победы на Евро-2024.

15 июля футболисты встретились с королем на торжественном приеме во дворце Сарсуэла в Мадриде.

«Мы довольны вашей работой. Ваше наследие огромно. Спасибо вам за ваши усилия и за то, что играете так, как играете, с такой радостью. Спасибо за то, что вы нам подарили», — приводит слова Филиппа VI AS.

14 июля сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финале чемпионата Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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