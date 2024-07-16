Король Испании Филипп VI поздравил сборную с победой на Евро-2024

Король Испании Филипп VI обратился к представителям сборной после победы на Евро-2024.

15 июля футболисты встретились с королем на торжественном приеме во дворце Сарсуэла в Мадриде.

«Мы довольны вашей работой. Ваше наследие огромно. Спасибо вам за ваши усилия и за то, что играете так, как играете, с такой радостью. Спасибо за то, что вы нам подарили», — приводит слова Филиппа VI AS.

14 июля сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финале чемпионата Европы.