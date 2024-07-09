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Расписание 9 июля на Евро-2024: матчи дня чемпионата Европы

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция пройдет 9 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборные Франции и Испании сыграют в матче полуфинала Евро-2024 по футболу 9 июля в Мюнхене (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые моменты игры.

Расписание трансляций матчей 1/2 финала Евро-2024 9 июля

  • 9 июля. 22.00. «Альянц Арена», Мюнхен. Испания — Франция. Онлайн-трансляция — на телеканале «Матч ТВ».

Смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания — Франция можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-сервисах Окко и Кинопоиск.

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и четвертьфиналами турнира доступна по ссылке в материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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