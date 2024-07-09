Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:42

Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте: «Мбаппе — гений, но мы постараемся закрыть его»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, переживает ли он из-за нахождения форварда Килиана Мбаппе в составе национальной команды Франции.

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе при готовности только на 50 процентов подобен любому другому игроку, который выкладывается на все сто процентов. Такие футболисты могут решить исход игры в любой момент. Он гений: игрок мирового класса, но мы постараемся закрыть его», — сказал тренер на пресс-конференции.

Полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Франции пройдет 9 июля в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.

В проходящем в Германии турнире 25-летний Мбаппе принял участие в пяти матчах за национальную команду Франции и отметился одним голом с пенальти.

Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Луис де ла Фуэнте
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Эрдоган раскритиковал УЕФА из-за дисквалификации Демирала
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Матч Англия — Нидерланды будет судить скандальный арбитр. Он был замешан в коррупции
«Я бы не стал ставить на исход в основное время». Прогноз Адамяна на полуфинал Испания — Франция
Расписание 9 июля на Евро-2024: матчи дня чемпионата Европы
Месси купал маленького Ямаля в ванне, а годы спустя он чуть не ушел в «Баварию». Пять фактов о 16-летнем испанском вундеркинде
Франция 8 лет не играла в финале Евро, Испания — 12! Кто сделает еще один шаг к титулу — реши с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Газзаев — о Евро-2024: «В полуфинал вышли лучшие команды, за исключением Англии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расписание 9 июля на Евро-2024: матчи дня чемпионата Европы

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости