Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче Германии против Испании на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн недоволен работой судей в матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Испании (1:2 д.в.).

«Арбитр свистел в пользу соперника. Сложно оценивать эпизод с попаданием мяча в руку. Если он летит в створ ворот, то это 11-метровый. Выстрел Мусиалы был хорошим, не исключаю, что он попал бы в ворота», — цитирует специалиста Sky Sport Germany.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции. Матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).