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Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче Германии против Испании на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн недоволен работой судей в матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Испании (1:2 д.в.).

«Арбитр свистел в пользу соперника. Сложно оценивать эпизод с попаданием мяча в руку. Если он летит в створ ворот, то это 11-метровый. Выстрел Мусиалы был хорошим, не исключаю, что он попал бы в ворота», — цитирует специалиста Sky Sport Germany.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции. Матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).

Испания&nbsp;&mdash; Германия: мяч попал в&nbsp;руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы. Арбитр не поставил пенальти в ворота Испании за игру рукой. Немцы имеют право возмущаться?
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