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Нидерланды — Турция: во сколько начало и где смотреть матч 1/4 финала Евро-2024

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция пройдет 6 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Турции Барыш Йылмаз.
Барыш Йылмаз.
Фото Reuters

Матч 1/4 финала Евро-2024 по футболу Нидерланды — Турция начнется в 22.00 мск 6 июля. Встреча пройдет в городе Берлин (Германия) на поле арены «Олимпиаштадион».

Смотреть матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция по платной подписке можно будет в онлайн-сервисе Окко. Комментатором встречи назначен Владимир Стогниенко. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая трансляция противостояния плей-офф турнира в Германии.

Сборная Турции с главным тренером Винченцо Монтеллой в 1/8 финала Евро-2024 одержала победу над Австрией (2:1), а сборная Нидерландов с Роналдом Куманом обыграла с разгромным счетом Румынию (3:0).

Узнать больше о парах четвертьфиналистов и сетке плей-офф Евро-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
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Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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