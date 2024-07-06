Матч между сборными Швейцарии и Англии в 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу начнется 6 июля в 19.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Дюссельдорфе (Германия) на одноименной арене.

Смотреть матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария можно будет в прямом эфире и бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Видеосервисы Кинопоиск и Окко также покажут видеотрансляцию поединка (по платной подписке).

Следите за самыми интересными моментами противостояния команд главных тренеров Гарета Саутгейта и Мурата Якина в текстовой трансляции на сайте «СЭ». Швейцария прошла в первом раунде плей-офф Италию (2:0), а сборная Англии обыграла в 1/8 финала Словакию со счетом 2:1.

Ознакомиться подробнее с парами и сеткой плей-офф Евро-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».

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