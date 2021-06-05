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Коке заявил, что считает сборную Испании способной на победу на Евро-2020

14:36
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Полузащитник сборной Испании Коке заявил, что считает свою национальную команду одним из фаворитов чемпионата Европы.

«Я уверен, что на Евро мы способны показать нечто отличное, а именно — взять титул. Мы все думаем о том, что способны на победу», — приводит Mundo Deportivo слова Коке.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии Испания сыграет против Швеции, Польши и Словакии.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/seleccion-espanola/20210605/494152932879/koke-seleccion.html

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