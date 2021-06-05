Коке заявил, что считает сборную Испании способной на победу на Евро-2020

Полузащитник сборной Испании Коке заявил, что считает свою национальную команду одним из фаворитов чемпионата Европы.

«Я уверен, что на Евро мы способны показать нечто отличное, а именно — взять титул. Мы все думаем о том, что способны на победу», — приводит Mundo Deportivo слова Коке.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии Испания сыграет против Швеции, Польши и Словакии.