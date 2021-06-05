Киркоров рассказал, за что в США русских называли крутыми
14:13
Российский эстрадный певец и композитор Филипп Киркоров поведал «СЭ» о самом ярком воспоминании, связанном с футболом.
— «Золотая нога» Акинфеева на чемпионате мира в 2018-м году. Когда проходил матч, я был в Америке, в Вегасе. Обычно то место, где мы смотрели футбол, пустует, а тут собралось очень много народа. В основном это были иностранцы, но я убедился, что в спорте, как и в музыке, нет границ. Тогда все радовались нашей победе. Показывали нам лайки, что мы русские — крутые.
(Константин Алексеев)
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