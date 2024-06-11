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Кечинов: «Франция и Англия будут главными фаворитами на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился ожиданиями от Евро-2024.

— Буду следить пристально, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру». — Постараюсь посмотреть все матчи, которые получится. Можно и в записи какие-то игры посмотреть.

— Какие сборные вызывают наибольший интерес?

— Не буду оригинальным: Франция и Англия.

— Кого назовете фаворитами этого Евро?

— Именно эти две сборные, которые я назвал, и будут главными претендентами на трофей.

— Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?

— Я спокойно отношусь к отсутствию нашей команды на Евро. Мы такое много раз видели и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы.

— Считаете, что отстоять свой титул итальянцам будет сложно?

— Очень сложно.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://euro-football.ru/article/1004899930/1005650998_kechinov_rasskazal_za_kem_budet_sledit_na_evro
Валерий Кечинов
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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