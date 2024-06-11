Владимир Бут считает сборную Германии главным фаворитом Евро-2024

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут заявил, что считает сборную Германии главным фаворитом Евро-2024.

«Основные фавориты — англичане, французы и немцы. Больше шансов на чемпионство, наверно, у немцев. Конечно, я планирую смотреть чемпионат Европы. Переживать можно было за сборную России, а так как ее сейчас нет, буду просто смотреть», — приводит Metaratings слова Бута.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Немецкая сборная сыграет в группе A вместе с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.