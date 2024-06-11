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Сегодня, 05:10

Матсен может быть вызван в сборную Нидерландов вместо травмированного де Йонга

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Боруссии» Иан Матсен, арендованный у «Челси» может быть включен в заявку сборной Нидерландов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 22-летний голландец может поехать на Евро-2024 вместо полузащитника Френки де Йонга, который получил травму и пропустит чемпионат Европы.

Вторую часть сезона Матсен провел в аренде у «Боруссии». На его счету 23 матча за дортмундский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Френки де Йонг
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
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