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Дзамбротта ждет от сборной Италии большего, чем выход в плей-офф Евро-2020

01:28
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Экс-игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта остался доволен игрой итальянцев против Швейцарии (3:0) на Евро-2020. Также он добавил, что с нетерпением ждет следующей игры.

«Что за матч выдала Италия! Было очень важно выиграть в этом непростом поединке. Цель достигнута — Италия в плей-офф! До сегодняшнего матча у меня были большие ожидания от выступления команды на турнире, но теперь я жду еще большего. Ребята, продолжайте играть с таким же настроем и позвольте нам помечтать! Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы снова увидеть ее игру своими глазами», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзамбротту.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

Италия — Швейцария

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