Евро 2024: время начала и где смотреть трансляцию жеребьевки чемпионата Европы

Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге (Германия) 2 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

Жеребьевка в прямом эфире будет доступна на сайте UEFA.com и в официальном приложении UEFA EURO 2024. На территории России церемонию будет транслировать телеканал «Матч! Футбол 2». Начнется эфир в 20.00 мск.

Финальная стадия чемпионата Европы по футболу 2024 пройдет в период с 14 по 14 июля 2024-го в 10 городах Германии: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте.

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