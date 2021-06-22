Бускетс: «Сборной Испании не хватает психологии победителя»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Словакии.

«Третий матч в группе для нас, по сути, начался вместе с финальным свистком в поединке с Польшей. Было важно начать правильно. С оптимизмом.

До сих пор Испания играла лучше своих соперников, доминировала, создавала моменты, не использовала пенальти, не могла показать достойную эффективность в атаке. Но иногда надо просто, чтобы тебе немного улыбнулась удача.

Пока нам не хватает психологии победителя. Надо быстрее возвращать мяч после его потери, играть больше ближе к воротам соперника, двигаться быстрее.

Наша команда все еще молода. У нас есть группа игроков, которые больше всего любят владеть мячом. Мне нравится этот стиль. Здоровое отношение к делу, фейр-плэй, доминирование на поле", — цитирует Бускетса официальный сайт УЕФА.

Матч Словакия — Испания состоится завтра, 23 июня, в Севилье (Испания) на стадионе «Ла Картуха». Начало встречи — в 19.00 (мск).