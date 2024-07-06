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Сегодня, 11:42

Алексей Попов поделился мнением о чемпионате Европы

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что чемпионат Европы по футболу изжил себя.

«Большое количество скучных игр на чемпионате Европы связано с тем, что командам топ-уровня этот фестиваль вообще не нужен. Они нажрались уже футболом! Никому не нужный чемпионат Европы. Люди, которые выигрывают Лигу чемпионов и борются за самые высокие места в лучших лигах, не будут плакать, если не выиграют Евро, они не расстроятся. Англия вот так и играет. Они вообще либо бухие, либо им просто не нужен этот чемпионат.

Видимо, чемпионат Европы себя изжил, Лига чемпионов — турнир гораздо круче. Футболистам не очень интересно, они наелись за сезон уже. Думаю, они приехали в Германию на этот «Октоберфест» и хорошо там зажигают», — цитирует Попова Legalbet.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-chempionat-evropi-izzhil-sebya-igroki-nazhralis/
Евро-2024
Алексей Попов
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