Силва рассказал об эмоциях от вылета Португалии с Евро-2024

Форвард сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о четвертьфинальном матче Евро-2024 с Францией (0:0, пенальти — 3:5).

«Лучшая ли это игра сборной Португалии на Евро-2024? Впечатление, которое у меня сложилось на поле, — да, но это футбол. Это повод стать лучше, но пока нам тяжело», — цитирует Силву Record.