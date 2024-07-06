Силва рассказал об эмоциях от вылета Португалии с Евро-2024
Форвард сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о четвертьфинальном матче Евро-2024 с Францией (0:0, пенальти — 3:5).
«Лучшая ли это игра сборной Португалии на Евро-2024? Впечатление, которое у меня сложилось на поле, — да, но это футбол. Это повод стать лучше, но пока нам тяжело», — цитирует Силву Record.
В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).
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