Турецкий журналист — о сборной: «Это самая обсуждаемая команда, как на поле, так и за его пределами»

Турецкий журналист Серджан Дикме в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о выступление национальной сборной на Евро-2024.

«Турция показала самый яркий результат на этом Чемпионате Европы. Турция — самая обсуждаемая команда, как на поле, так и за его пределами, благодаря интересу турецких граждан к турниру», — сказал Дикме «СЭ».

В четвертьфинале чемпионата Европы Турция встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.