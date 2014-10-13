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Сборная Украины может провести ближайшие матчи при пустых трибунах

13 октября 2014, 16:38
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Председатель КДК Федерации футбола Украины Стефан Решко резко осудил действия фанатов украинской сборной в матче отборочного турнира Euro-2016 против Македонии (1:0). Игра была приостановлена на 81-й минуте. Причиной стала брошенная с трибун петарда, которая оглушила ассистента арбитра за воротами. Три минуты спустя встреча была возобновлена.

– Нашелся ненормальный человек – не могу назвать его болельщиком, – из-за выходки которого теперь может пострадать весь украинский футбол, – цитирует segodnya.ua Решко. – Боюсь, УЕФА не ограничится штрафом, хотя деньги в Европе любят, а выпишет более серьезное наказание. Например, присудит сборной провести несколько домашних матчей при пустых трибунах. Либо, подобно ФИФА, запретившей Львову принимать отбор ЧМ-2018, исключит этот город из мест проведения квалификации Евро-2016. Это ведь уже не первый такой случай за последнее время на "Арене Львов".

Дополнительная информация:

segodnya.ua

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