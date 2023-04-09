«Ливерпуль» заколдован на «Энфилде». Остановил мощнейший «Арсенал» в матче, в котором почти ничего не получалось

Сумасшедшие 2:2 в центральной встрече 30-го тура чемпионата Англии.

За последние лет 10 еще не было случая, чтобы матч «Ливерпуля» и «Арсенала» представляли как игру двух лучших команд АПЛ. В начале 2010-х оба клуба переживали не самые лучшие времена, но «Арсенал» был успешнее в еврокубках. Затем для мерсисайдцев наступила прекрасная эпоха Клоппа, а «канониры» застряли в, казалось, уже бесконечной черной полосе.

Но в сезоне нынешнем расклады снова другие: «Арсенал» — неожиданно для всех главный фаворит чемпионской гонки, а «Ливерпуль» (не менее неожиданно) превратился в середняка, до этого тура отстававшего от четвертого лигочемпионского места аж на 13 очков.

У «Ливерпуля» действительно кошмарный сезон, однако на «Энфилде» красные чувствуют себя уверенно — всего одно поражение в АПЛ и шесть побед в семи последних матчах. Плюс у себя дома «Ливерпуль» в последний раз уступал «канонирам» аж в 2012-м. Плюс ко всему Клопп провел ротацию в матче с «Челси», явно копя силы к битве с «Арсеналом».

Тем не менее фаворитом к встрече все равно подходили гости, одержавшие победы в семи матчах АПЛ подряд. Что важно, в «Арсенале» в нужный момент раскрываются разные герои — сейчас это вернувшийся после травмы и оформивший дубль в предыдущем туре Габи Жезус, а также Габриэл Мартинелли, лучший бомбардир команды на данный момент, круто прибавивший после сорвавшегося трансфера Мудрика. Серьезной потерей для «Арсенала» стала травма Вильяма Салиба, одного из ведущих защитников команды. Подменяет его вечный запасной Роб Холдинг.

Обе команды с первой минуты полетели друг на друга, показав, что никто уступать инициативу этим вечером не собирался. Игра пошла на встречных курсах, и «Арсеналу» повезло уже на 8-й минуте. Много ошибающийся в этом сезоне ван Дейк сделал это снова — в одном из моментов от него как от стены мяч отскочил прямо в ноги Мартинелли, который проткнул его мимо Алиссона.

Так «Арсенал» прибрал игру себе, в то время как «Ливерпуль» как будто с каждой минутой терял уверенность в себе. Игра у хозяев откровенно не клеилась, в то время как «канониры» все увеличивали давление. Гости вскрывали оборону красных самыми разными способами — особенно изобретательным был Сака, который чуть не сделал для Жезуса второй мяч. Но Габи забил чуть позже — и в этом эпизоде всплыли все проблемы в обороне «Ливерпуля» в этом сезоне. Мартинелли воспользовался позиционной ошибкой Трента, ворвался в освободившуюся зону на фланге и подал в штрафную, ван Дейк пролетел мимо мяча, а Робертсон проиграл позицию Жезусу. 0:2 по такой игре казались приговором. Ко всему прочему, к концу тайма трое из четырех защитников «Ливерпуля» «висели» на желтых карточках.

Но «Ливерпуль» не просто так хорош в этом сезоне при родных трибунах в АПЛ. Даже при совсем не клеящейся игре он выжал гол до перерыва. Здорово сыграл молодой Кертис Джонс, а завершил классную комбинацию тот, от кого больше всего и ждали — Салах.

После перерыва «Арсенал» все больше оборонялся у своей штрафной, а «Ливерпуль» забрал мяч себе и уже на 52-й минуте заработал пенальти — Холдинг сбил в штрафной Диогу Жоту. К мячу подошел Салах, но везение после гола оставило египтянина — после длинного разбега он не сумел попасть в створ. Зато Мохамеда тут же песней поддержали родные трибуны, это ценно.

«Ливерпуль» все увеличивал давление, проходя высокий прессинг «Арсенала» за счет длинных передач. Артета пошел на неоднозначный шаг, заменив Жезуса на молодого защитника Кивиора. Что чуть тут же не привело к пропущенному мячу — Дарвин Нуньес вышел один на один с Рамсдэйлом, но не сумел переиграть вратаря.

Ну а в концовке Трент Александер-Арнольд показал, что его можно сколько угодно ругать за косяки в обороне, но в атаке он прекрасен. На 87-й минуте он легко обыграл Зинченко один в один, вошел в штрафную и как рукой закинул мяч на голову появившемуся на поле Фирмино — ветеран не имел права ошибиться.

В концовке «Ливерпуль» был максимально близок к тому, чтобы сенсационно вырвать победу — Салах трижды бил из убойнейших позиций, но в первом случае не попал в створ из вратарской, а в других двух роскошно сыграл Рамсдэйл. Вратарь вообще буквально подарил «Арсеналу» ничью, сделав еще один эффектный сейв в концовке.

2:2. «Ливерпуль» показывает зубы и отыгрывается с 0:2 в, казалось, уже проигранном матче. Ну а победная серия «Арсенала» заканчивается на проклятом для «канониров» «Энфилде». Отрыв от «Манчестер Сити» — 6 очков, но у «горожан» игра в запасе, плюс в конце апреля нас ждет очная встреча двух главных претендентов на чемпионство. И там точно будет настоящая жара.