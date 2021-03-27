700 тысяч рублей за критику судьи. За что оштрафован тренер «Мидлсбро»?

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала главного тренера «Мидлсбро» Нила Уорнока на 7 тысяч фунтов стерлингов (свыше 700 тысяч рублей) за комментарии, сделанные 6 марта после поражения от «Суонси» (1:2).

В частности, Уорнок пошутил, что главный тренер соперников Стив Купер получил преимущество, потому что его отец Кейт — бывший судья. В ходе игры был отменен гол «Мидлсбро», а его оппоненты забили победный мяч с пенальти на 90+7-й минуте.

— Тренер признал, что вел себя непозволительным образом, поставил под сомнение честность официального лица матча, подразумевая предвзятость, его комментарии носили оскорбительный характер, — говорится в заявлении федерации.

«They all want to get celebrity status!»



Neil Warnock was ??? happy with referee Gavin Ward after #Boro's loss to Swansea???pic.twitter.com/5HZnrii26K — Sky Sports (@SkySports) March 6, 2021

Так что же сказал Уорнок в интервью Sky Sports?

— Мы играли лучше. У соперников совсем не было шансов. Нас подвели плохо судившие арбитры. И больше ничего.

— Какое именно решение вам не понравилось?

— А с чего вы хотите, чтобы я начал? Прошло 10 минут. Мэннинг выбил Дайкстела, ни один из четырех судей этого не увидел. В итоге его пришлось заменить из-за травмы. Он специально ударил его ногой и сбил. Момент с Болой — это либо гол (его не засчитали. — Прим. А.Б.), либо пенальти... Их игрок нырнул, он нырял по всему полю...

И как мне теперь тут отвечать на ваши вопросы и не заработать штраф? Мне нужно вести себя осторожно, так? Это худший день за многие-многие недели. В последнее время так происходит не в первый раз. Вспомните пенальти в игре со «Стоук Сити». За такое миллион лет не назначали пенальти, а соперники выиграли тот матч. Если так пойдет и дальше, они должны подняться в премьер-лигу, если им продолжат назначать подходящих арбитров.

— Если вы поговорили бы с судьей, что спросили бы?

— Ты не можешь с ними говорить! С ними нельзя разговаривать после матча! То, как мы играли сегодня, мы действительно заслуживали большего. Но не позволила команда в черном. Я очень расстроен.

— Как вы думаете, почему вашего игрока Болу наказали штрафным ударом?

— Не понимаю. Возможно, судья просто гадал. Как гадал, когда был назначен пенальти. Думаю, его в итоге назначил резервный, потому что он был ближе всех на девяносто какой-то там минуте. Если ты не уверен, ну, не назначай же... Они все герои. Все хотят быть звездами, да? Это неправильно. Мы проиграли из-за бригады судей, которая сегодня работала плохо.

— А ведь судья сначала не собирался назначать пенальти в ваши ворота.

— Он назначил угловой удар. Так он показал — на угловой. Мне нужно взять у Стива (главного тренера «Суонси». — А.Б.) номер телефона его отца, Кейта Купера. Он влиятельный человек, наверняка у него есть связи.

(Александр Бобров)