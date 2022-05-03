«Ювентус» этим летом может купить форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в серии А. В игроке заинтересован «Ювентус», пишет Footbal Italia.

По данным источника, туринцы этим летом намерены усилить линию атаки после неудачного сезона. Салах является одним из кандидатов на приобретение. Египтянином также интересуется «ПСЖ»,

В 2023 году у него истекает срок контракта, поэтому английский клуб может продать его летом 2022 года, чтобы не потерять его бесплатно.

В этом сезоне 29-летний форвард провел 45 матчей за команду, забив 30 голов и сделав 14 ассистов.