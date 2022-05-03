Рой Кин оценил возможность ухода Роналду из «МЮ» этим летом

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возможном уходе нападающего команды Криштиану Роналду из клуба.

«Если вы зависите от лучшего бомбардира, которому 37 лет, я бы на вашем месте держался за него. Голы, которые он забил, его выступления гарантируют, что он останется в клубе. Однако «Манчестер Юнайтед» должен собрать игроков вокруг него, клуб должен привлечь нападающих, должна быть конкуренция за места», — цитирует Кина Sky Sports.

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 1 мая сообщалось, что 37-летний португалец может вернуться в «Реал».

В текущем сезоне он забил 23 гола и отдал 3 передачи в 36 матчах за «МЮ».