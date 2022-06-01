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Сегодня, 21:31

Вратарь «Лацио» Стракоша может перейти в «Фулхэм»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Лацио» Томас Стракоша может продолжить карьеру в «Фулхэме», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «дачники» хотят усилить состав 27-летним албанцем после возвращения в английскую премьер-лигу.

В сезоне-2021/22 Стракоша провел 31 матч за «Лацио» и пропустил 36 голов, отыграв 11 встреч на ноль.

Контракт голкипера с римским клубом действует до конца июня 2022 года, футболист покинет команду на правах свободного агента.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/strakosha-lazio-addio-fulham-e-non-solo-destinazione-premier-lea-84908
Футбол
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ФК Фулхэм
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
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14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

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Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

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 29 1 4
Гранит Джака

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Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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