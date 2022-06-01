Вратарь «Лацио» Стракоша может перейти в «Фулхэм»

Вратарь «Лацио» Томас Стракоша может продолжить карьеру в «Фулхэме», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «дачники» хотят усилить состав 27-летним албанцем после возвращения в английскую премьер-лигу.

В сезоне-2021/22 Стракоша провел 31 матч за «Лацио» и пропустил 36 голов, отыграв 11 встреч на ноль.

Контракт голкипера с римским клубом действует до конца июня 2022 года, футболист покинет команду на правах свободного агента.