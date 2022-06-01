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«Астон Вилла» подписала защитника «Севильи» Диегу Карлоса

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Астон Вилла» объявила о покупке защитника «Севильи» Диегу Карлоса.

29-летний бразилец подписал контракт с английским клубом на 4 года. Сумма трансфера не уточняется.

По данным портала Transfermarkt.com «Астон Вилла» заплатила за футболиста 31 миллион евро.

Диегу Карлос выступал за «Севилью» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола в 45 матчах.

Источник: https://www.avfc.co.uk/news/2022/june/01/diego-carlos-announcement/
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