«Ньюкасл» близок к покупке форварда «Реймса» Экитике

«Ньюкасл» близок к покупке нападающего «Реймса» Уго Экитике, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры находятся в активной стадии, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Еще 5 миллионов будут прописаны в сделке как возможные бонусные выплаты, связанные с игрой футболиста.

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и сделал 4 результативных передачи в 26 матчах за «Реймс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 28 миллионов евро.