Восстанавливающийся от перелома костей черепа Хименес может сыграть на Олимпиаде

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил, что нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Рауль в порядке, он тренируется с командой, но без контактных занятий. Мы следуем всем указаниям его клуба. Посмотрим, когда «Вулверхэмптон» разрешит ему играть. Если он сможет выйти на поле до конца сезона, то у нас есть шансы взять его на Олимпиаду в Японию», — приводит Goal слова Мартино.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей, на его счету 3 гола. 29-летний мексиканец получил перелом костей черепа 29 ноября в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1). Футболист восстанавливается от повреждения, сейчас он находится на сборе вместе со сборной Мексики.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.