Восстанавливающийся от перелома костей черепа Хименес может сыграть на Олимпиаде
Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил, что нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония).
«Рауль в порядке, он тренируется с командой, но без контактных занятий. Мы следуем всем указаниям его клуба. Посмотрим, когда «Вулверхэмптон» разрешит ему играть. Если он сможет выйти на поле до конца сезона, то у нас есть шансы взять его на Олимпиаду в Японию», — приводит Goal слова Мартино.
В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей, на его счету 3 гола. 29-летний мексиканец получил перелом костей черепа 29 ноября в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1). Футболист восстанавливается от повреждения, сейчас он находится на сборе вместе со сборной Мексики.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/jimenez-could-make-mexicos-olympics-squad-says-martino/z8qbbkb4bi0l1p5ic0aosmdgj
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