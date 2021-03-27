Мане уверен, что «Ливерпуль» может изменить ситуацию в таблице АПЛ
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о положении клуба в турнирной таблице АПЛ.
«Мы должны справиться с ситуацией и продолжать верить, бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, то не придумываешь оправдания. Я вместе с одноклубниками и это придает мне энергии.
В футболе и в жизни в целом может случаться неожиданное, и такой сложной ситуации не было несколько лет. Мы всегда были успешными, но теперь произошло это. Такова жизнь. Мы должны сохранять позитив и бороться. Это то, что мы пытаемся сделать, сделать все, чтобы изменить эту ситуацию, и я уверен, что мы сможем это сделать», – цитирует Мане Sky Sports.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за 7 туров до конца турнира.
В текущем сезоне команда идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ после 29 матчей, набрав 46 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12258066/sadio-mane-liverpool-need-to-fight-to-turn-form-around-not-make-excuses
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