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Мане уверен, что «Ливерпуль» может изменить ситуацию в таблице АПЛ

14:26
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о положении клуба в турнирной таблице АПЛ.

«Мы должны справиться с ситуацией и продолжать верить, бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, то не придумываешь оправдания. Я вместе с одноклубниками и это придает мне энергии.

В футболе и в жизни в целом может случаться неожиданное, и такой сложной ситуации не было несколько лет. Мы всегда были успешными, но теперь произошло это. Такова жизнь. Мы должны сохранять позитив и бороться. Это то, что мы пытаемся сделать, сделать все, чтобы изменить эту ситуацию, и я уверен, что мы сможем это сделать», – цитирует Мане Sky Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за 7 туров до конца турнира.

В текущем сезоне команда идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ после 29 матчей, набрав 46 очков.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12258066/sadio-mane-liverpool-need-to-fight-to-turn-form-around-not-make-excuses

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