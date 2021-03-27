Мане уверен, что «Ливерпуль» может изменить ситуацию в таблице АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о положении клуба в турнирной таблице АПЛ.

«Мы должны справиться с ситуацией и продолжать верить, бороться и сохранять мотивацию. Когда ты боец, то не придумываешь оправдания. Я вместе с одноклубниками и это придает мне энергии.

В футболе и в жизни в целом может случаться неожиданное, и такой сложной ситуации не было несколько лет. Мы всегда были успешными, но теперь произошло это. Такова жизнь. Мы должны сохранять позитив и бороться. Это то, что мы пытаемся сделать, сделать все, чтобы изменить эту ситуацию, и я уверен, что мы сможем это сделать», – цитирует Мане Sky Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за 7 туров до конца турнира.

В текущем сезоне команда идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ после 29 матчей, набрав 46 очков.