Виллиан рассказал, с какими трудностями сталкивался по ходу сезона

Полузащитник «Арсенала» Виллиан признался, что этот сезон один из самых худших для него.

«Старт в «Арсенале» получился тяжелым. После этой игры тоже были победы, и я проводил неплохие матчи, но затем началась неудачная серия. У меня была черная полоса, худший период в карьере с дебюта за «Коринтианс».



Все это время я не переставал работать, отдавал всего себя. Потребовалось какое-то время. В последних матчах я выглядел действительно хорошо», — цитирует Виллиана ESPN Brazil.

В этом сезоне 32-летний бразилец провел 21 игру и отметился 5 передачами.