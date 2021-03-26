Виллиан рассказал, с какими трудностями сталкивался по ходу сезона
Полузащитник «Арсенала» Виллиан признался, что этот сезон один из самых худших для него.
«Старт в «Арсенале» получился тяжелым. После этой игры тоже были победы, и я проводил неплохие матчи, но затем началась неудачная серия. У меня была черная полоса, худший период в карьере с дебюта за «Коринтианс».
Все это время я не переставал работать, отдавал всего себя. Потребовалось какое-то время. В последних матчах я выглядел действительно хорошо», — цитирует Виллиана ESPN Brazil.
В этом сезоне 32-летний бразилец провел 21 игру и отметился 5 передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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