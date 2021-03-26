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«Арсенал» и «Вест Хэм» интересуются Оршичем

23:18

В форварде загребского «Динамо» Миславе Оршиче заинтересованы «Арсенал» и «Вест Хэм», сообщает Football Insider.

По данным источника, представители «Вест Хэма» связались с «Динамо», чтобы обсудить потенциальный трансфер Оршича этим летом. «Арсенал» также контактировал с руководством клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мислава в 7,5 миллиона евро.

В этом сезоне футболист провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 8 результативных передач.

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