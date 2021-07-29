Ван Дейк сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года
29 июля 2021, 23:38
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк участвовал в товарищеском матче с «Гертой» (4:3), которую команда не смогла обыграть.
30-летний игрок вышел на поле на 69-й минуте и сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года.
Голландец 9 месяцев назад в матче 5-го тура АПЛ сезона-2020/21 с «Эвертоном» (2:2) получил серьезную травму связок колена.
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