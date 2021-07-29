Ван Дейк сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк участвовал в товарищеском матче с «Гертой» (4:3), которую команда не смогла обыграть.

30-летний игрок вышел на поле на 69-й минуте и сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года.

Голландец 9 месяцев назад в матче 5-го тура АПЛ сезона-2020/21 с «Эвертоном» (2:2) получил серьезную травму связок колена.