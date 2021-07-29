Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ван Дейк сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года

29 июля 2021, 23:38
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк участвовал в товарищеском матче с «Гертой» (4:3), которую команда не смогла обыграть.

30-летний игрок вышел на поле на 69-й минуте и сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года.

Голландец 9 месяцев назад в матче 5-го тура АПЛ сезона-2020/21 с «Эвертоном» (2:2) получил серьезную травму связок колена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Золото для России в бассейне и финалы на корте: главные события 30 июля на Олимпиаде
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
«Я хочу вернуться. Запрещают...» Трефилов — о мечтах
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд