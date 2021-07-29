«Манчестер Сити» согласует контракт с Грилишем в ближайшие дни
23:12
«Манчестер Сити» продолжает работу по подписанию полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Сейчас клубы находятся в непосредственном контакте, и ожидается, что решение касательно будущего Грилиша будет принято в ближайшие дни, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В сезоне-2020/2021 Грилиш провел 27 матчей за «Астон Виллу», на его счету семь голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 58,5 миллиона фунтов.
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