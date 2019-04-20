"Уотфорд" в гостях обыграл "Хаддерсфилд", "Фулхэм" победил "Борнмут"

Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Англии. "Уотфорд" в гостях обыграл "Хаддерсфилд" (2:1), "Вулверхэмптон" и "Брайтон & Хоув" сыграли вничью (0:0), "Вест Хэм" и "Лестер" также победителя не выявили (2:2), "Фулхэм" победил "Борнмут" (1:0).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
35-й тур
"Хаддерсфилд" – "Уотфорд" – 1:2 (0:1)
Голы: Деулофеу, 5 (0:1). Деулофеу, 80 (0:2). Грант, 90+3 (1:2).
"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Смит, Хогг (Дэйли, 41), Муй, Бакуна, Качунга, Мунье (Грант, 66), Мбенза (Леве, 82).
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Наварро, 90+2), Сема, Деулофеу (Чалоба, 83), Грэй (Саксесс, 72).
Предупреждения: Капуэ, 17. Хогг, 19. Бакуна, 24. Дукуре, 90+1.
Судья: Ист (Англия).
20 апреля. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".Чемпионат Англии. Премьер-лига
"Вулверхэмптон Уондерерс" – "Брайтон & Хоув" – 0:0
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 84), Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 67), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 73), Хименес, Жота.
"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно (Бернарду, 70), Даффи, Данк, Гросс, Преппер (Каяль, 10), Стивенс, Марч, Маррей, Искиэрдо.
Предупреждение: Стивенс, 32.
Судья: Поусон (Англия).
20 апреля. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".
"Вест Хэм" – "Лестер" – 2:2 (1:0)
Голы: Антонио, 37 (1:0). Варди, 67 (1:1). Лукас, 82 (2:1). Барнс, 90+2 (2:2).
"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Масуаку, Бальбуэна, Райс, Нобл (Уилшир, 85), Арнаутович (Лукас, 78), Снодграсс (Обианг, 73), Антонио, Фелипе Андерсон.
"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Барнс, 64), Тилеманс (Менди, 90+5), Ндиди, Мэддисон, Варди, Грэй (Ихеаначо, 84).
Предупреждения: Снодграсс, 49. Райс, 70.
Судья: Проберт (Англия).
20 апреля. Лондон. Стадион "London Stadium".
"Борнмут" – "Фулхэм" – 0:1 (0:0)
Гол: Митрович, 53 – с пенальти.
"Борнмут": Боруц, Аке, Кук, Мефам (Муссе, 76), Гослинг, Лерма, Брукс, Станислас (Симпсон, 23), Кинг (Соланке, 61), Фрэйзер, Уилсон.
"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Брайан, Сери (Кристи, 79), Замбо (Нордтвейт, 89), Сессеньон, Бабел (Айите, 86), Митрович.
Предупреждения: Чемберс, 59. Митрович, 75. Кук, 80. Рико, 90+1.
Судья: Кут (Англия).
20 апреля. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/