Украинский футболист Мудрик заблокирован в CS из-за упоминания Волыни в конфликте с поляком

Полузащитника «Челси» Михаила Мудрика заблокировали на киберспортивной платформе Faceit в игре Counter-Strike 2 за оскорбление жителей Польши, сообщает РИА «Новости».

Польские игроки в чате смеялись над футболистом из-за его дисквалификации. В ответ он упомянул события Волынской резни — массового убийства этнического польского населения в 1943-1944 годах.

«Волынь будешь помнить всю жизнь, бомж. Следующая карта — 39», — написал Мудрик, которого в результате заблокировали на 28 дней.

В декабре 2024 года Мудрика отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил. С того момента 25-летний украинец не выходил на поле.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. Он провел за лондонцев 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.