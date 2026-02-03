Украинский футболист Мудрик заблокирован в CS из-за упоминания Волыни в конфликте с поляком
Полузащитника «Челси» Михаила Мудрика заблокировали на киберспортивной платформе Faceit в игре Counter-Strike 2 за оскорбление жителей Польши, сообщает РИА «Новости».
Польские игроки в чате смеялись над футболистом из-за его дисквалификации. В ответ он упомянул события Волынской резни — массового убийства этнического польского населения в 1943-1944 годах.
«Волынь будешь помнить всю жизнь, бомж. Следующая карта — 39», — написал Мудрик, которого в результате заблокировали на 28 дней.
В декабре 2024 года Мудрика отстранили от футбола за нарушение антидопинговых правил. С того момента 25-летний украинец не выходил на поле.
Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. Он провел за лондонцев 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
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|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
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|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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