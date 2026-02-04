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«Арсенал» выбил «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал» стал первым финалистом Кубка английской лиги.
Фото Reuters

«Арсенал» на своем поле победил «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+7-й минуте забил бывший полузащитник «Челси» Кай Хаверц.

Первый матч завершился выездной победой «Арсенала» — 3:2. Таким образом, команда Микеля Артеты вышла в финал турнира.

Второй финалист определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Первая игра завершилась победой «горожан» — 2:0. Ответный матч пройдет в среду, 4 февраля.

Кубок английской лиги. 1/2 финала.
03 февраля, 23:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
1:0
Челси
Источник: Сетка Кубка английской лиги
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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