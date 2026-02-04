«Арсенал» выбил «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги

«Арсенал» на своем поле победил «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги — 1:0.

Единственный гол на 90+7-й минуте забил бывший полузащитник «Челси» Кай Хаверц.

Первый матч завершился выездной победой «Арсенала» — 3:2. Таким образом, команда Микеля Артеты вышла в финал турнира.

Второй финалист определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Первая игра завершилась победой «горожан» — 2:0. Ответный матч пройдет в среду, 4 февраля.