«Арсенал» выбил «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги
«Арсенал» на своем поле победил «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги — 1:0.
Единственный гол на 90+7-й минуте забил бывший полузащитник «Челси» Кай Хаверц.
Первый матч завершился выездной победой «Арсенала» — 3:2. Таким образом, команда Микеля Артеты вышла в финал турнира.
Второй финалист определится в противостоянии «Манчестер Сити» и «Ньюкасла». Первая игра завершилась победой «горожан» — 2:0. Ответный матч пройдет в среду, 4 февраля.
Источник: Сетка Кубка английской лиги
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11
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12
|Ньюкасл
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13
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|0-0
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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|22:00
|Арсенал – Ковентри
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|Халл Сити – МЮ
|- : -
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|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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