Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Шрусбери Таун» в Кубке Англии

18:52
9 января. «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» — 4:1. Фото Reuters
9 января. «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» — 4:1. Фото Reuters
Теги:

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. В 1/32 финала команда Юргена Клоппа одержала волевую победу над «Шрусбери Таун» со счетом 4:1.

Один из голов «красных» забил юный нападающий Кейд Гордон. Он стал вторым в списке самых молодых авторов гола в истории «Ливерпуля», забив мяч в возрасте 17 лет и 96 дней.

Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:1
Шрусбери Таун
Голы
, 27 (0:1), Гордон, 34 (1:1), Фабинью, 44 (2:1), Роберту Фирмину, 78 (3:1), Фабинью, 90 (4:1)
Предупреждения
13, 80, 89
Судьи
Кут
Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
3:0
Шеффилд Юнайтед
Голы
Поденсе, 14 (1:0), Семеду, 72 (2:0), Поденсе, 80 (3:0)
Судьи
Уайтстоун

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2021-2022/32/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Обвиняемая в мошенничестве Ракова спасла сокамерницу от самоубийства
0
Реклама