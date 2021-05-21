«Тоттенхэм» интересуется тренером «Боруссии»

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Жозе Моуринью. Как сообщает Bild, лондонский клуб заинтересован в подписании контракта с нынешним тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем.

Также отмечается, что «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» ведут переговоры с немецким клубом.

«Тоттенхэм» после 37 туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 очков.