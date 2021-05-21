Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» интересуется тренером «Боруссии»

04:07
Теги:

«Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Жозе Моуринью. Как сообщает Bild, лондонский клуб заинтересован в подписании контракта с нынешним тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем.

Также отмечается, что «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» ведут переговоры с немецким клубом.

«Тоттенхэм» после 37 туров занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Баста честно отреагировал на слова Шлеменко о Моргенштерне и сразу же извинился
Пострадавшему после наезда рэпера на BMW подростку начали угрожать
После секс-скандала с Меладзе Лорак может потерять бизнес
Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд