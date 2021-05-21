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Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм»

03:27
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Тоттенхэм». Как сообщает CalcioNapoli24, президент лондонского клуба Дэниел Леви высокого ценит 43-летнего итальянца.

Нынешний контракт Гаттузо с «Наполи» летом 2021 года.

До «Наполи» Гаттузо в течение полутора лет возглавлял «Милан». Ранее он также работал со «Сьоном», «Палермо», ОФИ и «Пизой».

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