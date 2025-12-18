The Athletic: Мареска может возглавить «Манчестер Сити» в случае отставки Гвардиолы летом

«Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Челси» Энцо Мареску в качестве замены Хосепу Гвардиоле в случае ухода испанского специалиста летом 2026 года, сообщает The Athletic.

Как отмечает источник, растет вероятность того, что сезон-2025/26 станет последним для Гвардиолы в «Сити». Окончательное решение, скорее всего, будет принято ближе к концу сезона. На данный момент горожане разрабатывают планы на случай такого исхода событий. Мареска является одним из главных кандидатов на смену Гвардиоле.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го. Мареска летом 2024-го подписал пятилетний контракт с «Челси».