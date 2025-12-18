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18 декабря 2025, 16:20

The Athletic: Мареска может возглавить «Манчестер Сити» в случае отставки Гвардиолы летом

Алина Савинова
Энцо Мареска.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Челси» Энцо Мареску в качестве замены Хосепу Гвардиоле в случае ухода испанского специалиста летом 2026 года, сообщает The Athletic.

Как отмечает источник, растет вероятность того, что сезон-2025/26 станет последним для Гвардиолы в «Сити». Окончательное решение, скорее всего, будет принято ближе к концу сезона. На данный момент горожане разрабатывают планы на случай такого исхода событий. Мареска является одним из главных кандидатов на смену Гвардиоле.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го. Мареска летом 2024-го подписал пятилетний контракт с «Челси».

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Энцо Мареска
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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