The Athletic: Мареска может возглавить «Манчестер Сити» в случае отставки Гвардиолы летом
«Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Челси» Энцо Мареску в качестве замены Хосепу Гвардиоле в случае ухода испанского специалиста летом 2026 года, сообщает The Athletic.
Как отмечает источник, растет вероятность того, что сезон-2025/26 станет последним для Гвардиолы в «Сити». Окончательное решение, скорее всего, будет принято ближе к концу сезона. На данный момент горожане разрабатывают планы на случай такого исхода событий. Мареска является одним из главных кандидатов на смену Гвардиоле.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го. Мареска летом 2024-го подписал пятилетний контракт с «Челси».
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11
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|0
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13
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|0
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|0
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|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Ипсвич
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
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|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
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|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
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|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|Ман. Сити – Борнмут
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