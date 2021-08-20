Мойес о Лингарде: «Нам понравилась его игра, но он в «Манчестер Юнайтед»
17:46
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.
«Мы пытаемся подписать игроков для уже хорошей команды и дать себе больше возможностей. Впереди непростой, но захватывающий сезон. Лингард? Вопросы не ко мне, а к «Манчестер Юнайтед». Нам понравилась его игра, но он в «Манчестер Юнайтед» и, на мой взгляд, не нам это обсуждать», — приводит слова Мойеса BBC Sport.
Лингард провел вторую часть сезона-2020/21 в «Вест Хэме», забив девять голов и сделав пять результативных передач в 16 матчах.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю