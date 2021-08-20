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Мойес о Лингарде: «Нам понравилась его игра, но он в «Манчестер Юнайтед»

17:46
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Мы пытаемся подписать игроков для уже хорошей команды и дать себе больше возможностей. Впереди непростой, но захватывающий сезон. Лингард? Вопросы не ко мне, а к «Манчестер Юнайтед». Нам понравилась его игра, но он в «Манчестер Юнайтед» и, на мой взгляд, не нам это обсуждать», — приводит слова Мойеса BBC Sport.

Лингард провел вторую часть сезона-2020/21 в «Вест Хэме», забив девять голов и сделав пять результативных передач в 16 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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