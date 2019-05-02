Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продлит контракт с клубом, сообщает Goal.com.

Сообщается, что стороны уже согласовали контракт, о котором вскоре будет объявлено официально. Также указано, что он может стать основным левым защитником команды на следующий сезон.

22-летний украинец, ранее выступавший за "Уфу", в текущем сезоне провел 26 матчей за "Сити" во всех турнирах и забил один мяч при пяти голевых передачах. Нынешний контракт истекает летом 2020 года.

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