Шешко стал игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе форварда Беньямина Шешко из «Лейпцига».

Контракт с 22-летним футболистом подписан до июня 2030 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «красные дьяволы» заплатят за нападающего 85 миллионов евро. В подписании игрока также был заинтересован «Ньюкасл».

Шешко выступал за «Лейпциг» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач. До этого нападающий также играл за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».