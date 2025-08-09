Футбол
9 августа, 08:47

Хау — об Исаке: «Я бы хотел, чтобы Александер играл сегодня, чтобы он тренировался завтра»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александера Исака. По его словам, 25-летний швед вряд ли выйдет на поле в матче первого тура АПЛ в сезоне-2025/26 против «Астон Виллы» 16 августа.

По словам Хау, переговоры с Исаком продолжаются, однако какого-либо решения до начала нового сезона он не ожидает. Ранее «Ньюкасл» отклонил заявку на трансфер игрока со стороны «Ливерпуля», который предложил около 130 миллионов евро.

«Я бы хотел, чтобы Исак играл сегодня, я бы хотел, чтобы он тренировался завтра. Мы бы хотели, чтобы игрок был с нами — позвольте мне внести полную ясность. В глубине души я не против такого исхода. Я не думаю, что это [запретить продажу Исака] так просто, иначе мы бы сделали это давным-давно. Не думаю, что в настоящее время мы в состоянии это сделать», — цитирует Хау ESPN.

В сезоне-2024/25 Исак в 42 матчах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро. Контракт с нападающим действует до 30 июня 2028 года.

Александер Исак в&nbsp;2025 году.Биография Александера Исака: сравнения с Ибрагимовичем и Анри, самый дорогой трансфер «Ньюкасла»
Александер Исак
ФК Ньюкасл Юнайтед
