9 августа, 13:10

Шешко: «Манчестер Юнайтед» — идеальное место для раскрытия моего потенциала и реализации всех амбиций»

Алина Савинова

Нападающий Беньямин Шешко поделился впечатлениями от перехода в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что английская команда станет идеальным местом для раскрытия его потенциала.

«Красные дьяволы» объявили о подписании 22-летнего игрока 9 августа. Контракт рассчитан до 2030 года.

«Когда мы обсуждали проект, стало ясно, что у этой команды все готово для того, чтобы продолжить расти и вскоре снова побороться за самые большие трофеи. С первой же минуты моего прибытия я ощутил позитивную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для раскрытия моего потенциала и реализации всех амбиций. С нетерпением жду возможности начать учиться у Рубена [Аморима] и налаживать взаимопонимание с партнерами по команде, чтобы вместе добиться того успеха, который нам по силам», — приводит пресс-служба «МЮ» слова Шешко.

Беньямин Шешко.«МЮ» продолжает тратить миллионы. Шешко — новый нападающий для Аморима

С 2023 года футболист выступал за «Лейпциг». В сезоне-2024/25 он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач. Ранее нападающий также играл за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
Шешко стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Калафьори и Хаверц вернулись в общую группу «Арсенала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

