Шешко: «Манчестер Юнайтед» — идеальное место для раскрытия моего потенциала и реализации всех амбиций»

Нападающий Беньямин Шешко поделился впечатлениями от перехода в «Манчестер Юнайтед». Он считает, что английская команда станет идеальным местом для раскрытия его потенциала.

«Красные дьяволы» объявили о подписании 22-летнего игрока 9 августа. Контракт рассчитан до 2030 года.

«Когда мы обсуждали проект, стало ясно, что у этой команды все готово для того, чтобы продолжить расти и вскоре снова побороться за самые большие трофеи. С первой же минуты моего прибытия я ощутил позитивную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для раскрытия моего потенциала и реализации всех амбиций. С нетерпением жду возможности начать учиться у Рубена [Аморима] и налаживать взаимопонимание с партнерами по команде, чтобы вместе добиться того успеха, который нам по силам», — приводит пресс-служба «МЮ» слова Шешко.

С 2023 года футболист выступал за «Лейпциг». В сезоне-2024/25 он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач. Ранее нападающий также играл за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».