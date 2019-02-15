Сесар Аспиликуэта: "Челси" хочет выиграть Лигу Европы"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта после игры 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" (2:1) заявил, что его команда хочет выиграть этот турнир. 29-летний испанец добавил, что был очень расстроен поражением "синих" в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:6).

- Я был разозлен и очень расстроен, – приводит слова Аспиликуэты официальный сайт "Челси". – Это были несколько тяжелых дней, чувства были ужасные. Когда проигрываешь таким образом, это очень тяжело, и единственный выход – стиснуть зубы, упорно работать и как можно скорее вернуться на победный путь. Мы должны держаться вместе, фанаты, клуб, и я надеюсь, мы сможем вернуть счастливые моменты, тяжело работая и добиваясь результатов

Мы хотим выиграть Лигу Европы. Мы начали этот сезон в борьбе за трофеи. Мы хотим участвовать в Лиге чемпионов в следующем году, нам предстоит провести еще много матчей, и нам важен каждый трофей. Я знаю это чувство, ведь я выигрывал Лигу Европы в 2013 году, и мы можем сделать это снова, но мы знаем, что еще предстоит пройти длинный путь, и нам нужно тяжело сражаться.

Ответный матч с "Мальме" состоится 21 февраля в Лондоне.

В текущем сезоне Аспиликуэта провел 36 игр за "Челси" и отметился 2 голевыми передачами.

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