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Санчо поговорил с тен Хагом и вернулся к тренировкам с «МЮ»

Виктория Кравченко
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Джейдон Санчо на тренировке «МЮ».
Фото «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо встретился с главным тренером команды Эриком тен Хагом, чтобы обсудить конфликт, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, встреча прошла позитивно. Футболист и тренер договорились и согласились «подвести черту» под их разногласиями.

Санчо вернулся к тренировкам «МЮ» и доступен для предсезонных игр.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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