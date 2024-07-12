Санчо поговорил с тен Хагом и вернулся к тренировкам с «МЮ»

В начале сезона-2023/24 тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист заявил, что это не так.

В итоге тен Хаг отстранил нападающего, зимой 2024 года Санчо ушел в аренду в дортмундскую «Боруссию».