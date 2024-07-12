«Челси» объявил о подписании семилетнего контракта с 20-летним хавбеком «Базеля»
«Челси» объявил о переходе 20-летнего полузащитника «Базеля» Ренату Вейги.
Стороны заключили семилетний контракт, включающий опцию продления соглашения еще на один сезон. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вейга принял участие в 26 матчах «Базеля», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее в карьере Вейга выступал за «Спортинг» и «Аугсбург». Рыночная стоимость опорного полузащитника оценивается в три миллиона евро по данным портала Transfermarkt.
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15
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17
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18
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|16.08
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МЮ – Фулхэм
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Ипсвич – Ливерпуль
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Эвертон – Брайтон
|- : -
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|17.08
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