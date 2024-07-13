«Ипсвич» подписал защитника «Халла» Гривза

«Ипсвич» объявил о покупке защитника «Халла» Джейкоба Гривза.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 21,5 миллиона евро. 23-летний англичанин подписал контракт с новым клубом на пять лет.

Гривз является воспитанником «Халла». В сезоне-2023/24 футболист провел за команду 43 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.