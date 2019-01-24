Саломон Рондон: "Венесуэла, будь сильной!"

Форвард сборной Венесуэлы и "Ньюкасла" Саломон Рондон пожелал своей стране стойкости и силы во время массовых акций протеста против ее действующего президента Николаса Мадуро. Сейчас на родине форварда власть находится в руках временного правительства, а лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя главой государства.

- Надеюсь, ты вновь примешь меня. C распростертыми объятиями и с номером 23 на майке, вонзенным в самое сердце, - написал Рондон в своем "инстаграме". - Еще один день, который изменит историю. Моя страна, будь сильной, и пусть Бог благословит нас.