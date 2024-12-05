«Астон Вилла» обыграл «Брентфорд»
«Астон Вилла» одержал победу над «Брентфордом» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Вилла Парке» в Бермингеме.
Уже в первом тайме хозяева сделали счет крупным — забили Морган Роджерс, Олли Уоткинс и Мэтти Кэш. В начале второй половины гостям удалось лишь отыграть один мяч благодаря голу Миккеля Дамсгарда.
«Астон Вилла» с 22 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке — 20 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
6
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
7
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
8
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
9
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
10
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
11
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
12
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|4 : 0
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|3 : 0
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|3 : 3
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|1 : 5
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|2 : 0
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|3 : 1
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3
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