«Астон Вилла» обыграл «Брентфорд»

«Астон Вилла» одержал победу над «Брентфордом» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Вилла Парке» в Бермингеме.

Уже в первом тайме хозяева сделали счет крупным — забили Морган Роджерс, Олли Уоткинс и Мэтти Кэш. В начале второй половины гостям удалось лишь отыграть один мяч благодаря голу Миккеля Дамсгарда.

«Астон Вилла» с 22 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Брентфорд» располагается на 9-й строчке — 20 очков.